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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:28

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В ДЧС не исключают возможность повторного взрыва баллонов под завалами здания в Актау

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям под завалами здания может находиться ещё два газовых баллона. Спасатели не исключают возможность нового взрыва. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Азамат Сейталин, заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС области.

Место взрыва
Азамат Сейталин сообщил, что на данный момент расчищено 100 квадратных метров завалов, это ровно половина. От взрывной волны пострадали находящиеся в радиусе 70 метров соседние строения, а также припаркованные 10 автомобилей.

- По предварительному опросу хозяина торгового комплекса, было установлено количество газовых баллонов, которые могут находиться на данном месте. Вытащили наши сотрудники два газовых баллона и, возможно, ещё два газовых баллона находятся под завалами. Возможная угроза взрыва ещё существует, - сказал Азамат Сейталин.

На данный момент местным исполнительным органом задействовано 19 единиц техники, а также около 100 человек для расчистки завалов.

- По данному факту материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований и направлены для дальнейшего принятия процессуального решения в органы внутренних дел. Материал зарегистрирован по статье части 1 статьи 292 Уголовного кодекса по факту нарушения требований пожарной безопасности. Будут назначены дополнительные экспертизы, которые будут проводиться после ликвидации последствий завалов, - сообщил Азамат Сейталин.

По словам Азамата Сейталина, в стране сохраняется мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, в связи с чем у ДЧС нет возможности проверять предпринимателей на предмет безопасности эксплуатации газового оборудования.



На данный момент проведена уборка территории.



Напомним, взрыв произошёл в 29А микрорайоне поздно вечером. На момент взрыва в кафе никого не находилось. Жертв и пострадавших по-прежнему нет.

Панорама Сергея Хачатряна



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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:32
По словам Азамата Сейталина, в стране сохраняется мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, в связи с чем у ДЧС нет возможности проверять предпринимателей на предмет безопасности эксплуатации газового оборудования.
А я думал мораторий касается только налогов. а тут вот как. uhmylka
 
 

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