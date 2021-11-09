Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Актау

По информации полиции, 8 ноября 2021 года в 21:49 произошла авария между 17 и 18 микрорайонами.Водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не уступил дорогу автотранспорту «Toyota Corolla» и совершил столкновение.- В результате ДТП два человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в полиции региона.По факту ДТП ведётся досудебное расследование.