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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:08

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Пограничники Казахстана и России задержали на Каспии более 240 подозреваемых в браконьерстве

Пограничными ведомствами Казахстана и России в ходе совместных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря задержаны 246 правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности РК.

Фото из архива
Как сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК, морскими пограничниками Казахстана и России задержаны 246 подозреваемых в браконьерстве и 24 плавсредства.

- Изъято орудий браконьерского лова: более 179 км сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород – 533 шт. (3 600 кг), рыб частиковых пород – 4 006 шт. (5 400 кг), три особи тюленей, - сообщает пресс-служба.

В результате действий пограничной службы предотвращенный ущерб оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.

- Нарушителям выставлен штраф в размере более двух миллионов тенге, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • User_90
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:21
Нарушителям выставлен штраф в размере более двух миллионов тенге - почему не выставляют сумму ущерба (ущерб оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.) angry
 
 

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