Пограничники Казахстана и России задержали на Каспии более 240 подозреваемых в браконьерстве

Фото из архива
Как сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК, морскими пограничниками Казахстана и России задержаны 246 подозреваемых в браконьерстве и 24 плавсредства.
- Изъято орудий браконьерского лова: более 179 км сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород – 533 шт. (3 600 кг), рыб частиковых пород – 4 006 шт. (5 400 кг), три особи тюленей, - сообщает пресс-служба.
В результате действий пограничной службы предотвращенный ущерб оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.
- Нарушителям выставлен штраф в размере более двух миллионов тенге, - отметили в ведомстве.
- Изъято орудий браконьерского лова: более 179 км сетей и крючковых снастей, рыбы осетровых пород – 533 шт. (3 600 кг), рыб частиковых пород – 4 006 шт. (5 400 кг), три особи тюленей, - сообщает пресс-служба.
В результате действий пограничной службы предотвращенный ущерб оценивается на сумму более одного миллиарда тенге.
- Нарушителям выставлен штраф в размере более двух миллионов тенге, - отметили в ведомстве.