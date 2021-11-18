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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 1122

Пять пострадавших авто в Актау: На виновницу аварии без водительских прав составили административный протокол

Материал дела будет направлен в административный суд для принятия процессуального решения. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Фото очевидцев
В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении водителя «Mitsubishi Pajero» составлен административный протокол по части 3 статьи 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, совершенное лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством».

- После вступления в законную силу решения суда владельцы повреждённых автомобилей, в случае отказа виновника ДТП от добровольного возмещения им ущерба, вправе обратиться с заявлением в суд в гражданском порядке. Машина водворена на специальную стоянку, - сообщили в полиции региона.

Сотрудники полиции региона просят водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

- Не превышайте скорость! Ведь автомобиль – это источник повышенной опасности! Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, - отметили в полиции региона.

Напомним, 16 ноября 2021 года в 12:15 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17 микрорайоне. За рулём автомобиля находилась девушка. Со слов девушки, внезапно ей стало плохо за рулём, и она не смогла взять контроль за движением. В результате ДТП девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врачом была отпущена домой. Девушка на автомобиле «Mitsubishi Pajero» протаранила пять автомашин: «Lexus», «Toyota Camry», «Opel Vectra» и «Hyundai Sonata».

Позже стало известно, что виновница аварии не имела водительских прав и ехала на чужой машине.



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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 15:54
Штраф 175тыс тг.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:52
виновница аварии не имела водительских прав и ехала на чужой машине - а хозяина почему не наказывают, за то что дал машину человеку без прав, если не дал, то это уже другая статья - уголовная "УГОН" foo
 
-1
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 JokeR 2014 (Посетители) Сегодня, 15:00
Обычного крестьянина уже бы по этапу отправили!!! А тут развели сюси-пуси!!!То ей внезапно плохо стало,то все припарковались не там где положено! Не удивлюсь что" Рафик абсолютно не виновный ! Его надо изолировать от общества У МОНТЕ-КАРЛО,а счет оплатить не правильно припарковавшемся!Форму после этого не стремно вам носить!??? Повязку на руку и в Полицаи !!! stena
 
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motor (Посетители) Сегодня, 14:49
Сол участкиде бирнеше рет аврия болды, жургузушилер оте улкен жылдамдыкпен айдайды. Сол участкиде жылдамдык шектелсе екен 40км/саг. Адм полициянын, акимшиликтин кулактарына алтын сырга.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:43
А за то что без прав гоняет?превышает не будет штрафа и на того кто передал руль человеку без прав?тоже отказались?наши законы токо для других работают
 
 

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