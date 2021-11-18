Пять пострадавших авто в Актау: На виновницу аварии без водительских прав составили административный протокол

Фото очевидцев
В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении водителя «Mitsubishi Pajero» составлен административный протокол по части 3 статьи 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, совершенное лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством».
- После вступления в законную силу решения суда владельцы повреждённых автомобилей, в случае отказа виновника ДТП от добровольного возмещения им ущерба, вправе обратиться с заявлением в суд в гражданском порядке. Машина водворена на специальную стоянку, - сообщили в полиции региона.
Сотрудники полиции региона просят водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.
- Не превышайте скорость! Ведь автомобиль – это источник повышенной опасности! Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, - отметили в полиции региона.
Напомним, 16 ноября 2021 года в 12:15 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17 микрорайоне. За рулём автомобиля находилась девушка. Со слов девушки, внезапно ей стало плохо за рулём, и она не смогла взять контроль за движением. В результате ДТП девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врачом была отпущена домой. Девушка на автомобиле «Mitsubishi Pajero» протаранила пять автомашин: «Lexus», «Toyota Camry», «Opel Vectra» и «Hyundai Sonata».
Позже стало известно, что виновница аварии не имела водительских прав и ехала на чужой машине.
- После вступления в законную силу решения суда владельцы повреждённых автомобилей, в случае отказа виновника ДТП от добровольного возмещения им ущерба, вправе обратиться с заявлением в суд в гражданском порядке. Машина водворена на специальную стоянку, - сообщили в полиции региона.
Сотрудники полиции региона просят водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.
- Не превышайте скорость! Ведь автомобиль – это источник повышенной опасности! Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, - отметили в полиции региона.
Напомним, 16 ноября 2021 года в 12:15 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17 микрорайоне. За рулём автомобиля находилась девушка. Со слов девушки, внезапно ей стало плохо за рулём, и она не смогла взять контроль за движением. В результате ДТП девушка была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врачом была отпущена домой. Девушка на автомобиле «Mitsubishi Pajero» протаранила пять автомашин: «Lexus», «Toyota Camry», «Opel Vectra» и «Hyundai Sonata».
Позже стало известно, что виновница аварии не имела водительских прав и ехала на чужой машине.