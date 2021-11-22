В Мангистау водитель сбил троих пешеходов: одного насмерть

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Наезд на пешеходов произошёл 18 ноября 2021 года около 07:30 в селе Бейнеу.



На регулируемом перекрёстке улиц А.Жубанова-Кашагана 46-летний водитель автомобиля марки Lada Kalina совершил дорожно-транспортное происшествие, сбив троих пешеходов. В результате аварии от полученных травм скончался 43-летний пешеход.



- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса РК. Начато расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.