В Актау автомобиль сбил 18-летнего парня

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Дорожный инцидент произошёл 25 ноября 2021 года в 08:17 на перекрёстке между 34А, 35, 32Б и 32А микрорайонами.



- Водитель автотранспорта Toyota Land Cruiser сбил молодого человека, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. 18-летнего парня доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в департаменте полиции области.



В полиции отметили, что ведётся расследование.