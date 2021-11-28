Историю крушения парома на Каспии рассказали на YouTube

В ролике, опубликованном на YouTube, рассказывается история крушения азербайджанского парома 19-летней давности.Грузопассажирский паром «Меркурий-2» водоизмещением 8800 тонн, длиной в 155 метров и шириной в 18,3 метра был построен в Хорватии в 1984 году по заказу «Azerbaijan Caspian Shipping Company».На регулярном рейсе, а именно 21 октября 2002 года в 03:00, судно взяло курс из морского порта Актау в Баку. Паром загрузили не полностью: на борт приняли 16 цистерн с нефтью вместо возможных 35 вагонов. Также имелся один вагон с потребительским грузом и восемь пассажиров.Море немного штормило. Прогноз не обещал серьезных изменений. Капитан судна Джафарага Иманов принял решение выходить. Спустя два часа начался ураганный ветер. В метеорологической службе сообщили, что к утру скорость ветра достигала 27 м/с, а высота волн - 6,5 метра.После 09:00 из пассажирского отсека поступил вызов о том, что в одной из кают отключился свет. Электрик Эльчин Исмаилов устранил неполадку и вдруг почувствовал, что палуба уходит из-под ног. Судно резко накренилось и его накрыло волной. Электрика швырнуло к противоположной стене. Паром трясло. Ползком добравшись до двери, он с трудом выбрался из каюты. По радио он успел услышать команду экипажу и пассажирам надеть личные спасательные жилеты.Как стало известно позже от руководителей порта Актау, при штормовом ветре капитану парома пришлось резко изменить курс, чтобы не столкнуться с буровой вышкой, к которой его выносило. Однако, при смене курса на крупной волне образовался большой крен и паром перевернулся на бок. Цистерны, сорвавшиеся с крепления от удара волны, скатились в сторону крена на правый борт и окончательно «уложили» паром. Спустя 10-15 минут «Меркурий-2» затонул.На воде барахтались члены экипажа и пассажиры, при этом температура воды составляла +14... +15 °С.Спустя почти шесть часов электрика и ещё восьмерых выживших в крайне экстремальной ситуации подобрали суда с находящейся в 19 километрах от места трагедии буровой установки «Деде-Горгуд». Все были доставлены в больницы.Из 42 членов экипажа и восьми пассажиров удалось спасти только девятерых. Найдены тела четверых погибших. После пятидневного круглосуточного барражирования места трагедии с воздуха и моря решением специально созданной правительственной комиссии Азербайджана поисковые мероприятия прекращены.С завершением спасательной операции усилия специалистов были сосредоточены на втором, очень важном аспекте трагедии - экологических последствиях разлива нефти. Её масштабы, по мнению экспертов, серьезных опасений не вызывали. Предотвращение возможной утечки топлива из затонувших цистерн требует поднятия хотя бы вагонов, посчитал заместитель председателя кабинета министров Азербайджана Абид Шарифов. На извлечение из-под 150-метровой толщи воды судна, как заявил он, нет ни средств, ни технических возможностей.