Подробности пожара в новостройке Актау сообщили спасатели

Фото предоставили спасатели
Как выяснилось, в строящейся доме жилого комплекса «Жеты казына» загорелся фасад.
На месте работали 15 пожарных и шесть единиц спецтехники.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, новостройку охватило пламенем в Актау.
На месте работали 15 пожарных и шесть единиц спецтехники.
Жертв и пострадавших нет.
- Несмотря на празднование Дня Первого Президента, весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несение службы. Личный состав гарнизона находится в полной боевой готовности, а также готов к ликвидации ЧС, - заявил заместитель начальника ДЧС, подполковник Бекболат Абдикадыров.
Напомним, новостройку охватило пламенем в Актау.