Подробности пожара в новостройке Актау сообщили спасатели

- Несмотря на празднование Дня Первого Президента, весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несение службы. Личный состав гарнизона находится в полной боевой готовности, а также готов к ликвидации ЧС, - заявил заместитель начальника ДЧС, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Как выяснилось, в строящейся доме жилого комплекса «Жеты казына» загорелся фасад.На месте работали 15 пожарных и шесть единиц спецтехники.Жертв и пострадавших нет.Напомним, новостройку охватило пламенем в Актау.