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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 2078

Подробности пожара в новостройке Актау сообщили спасатели

В тушении были задействованы 15 огнеборцев, сообщили в ДЧС региона.

Фото предоставили спасатели
Как выяснилось, в строящейся доме жилого комплекса «Жеты казына» загорелся фасад.

На месте работали 15 пожарных и шесть единиц спецтехники.

Жертв и пострадавших нет.

- Несмотря на празднование Дня Первого Президента, весь личный состав ДЧС переведен на усиленный вариант несение службы. Личный состав гарнизона находится в полной боевой готовности, а также готов к ликвидации ЧС, - заявил заместитель начальника ДЧС, подполковник Бекболат Абдикадыров.


Подробности пожара в новостройке Актау сообщили спасатели


Напомним, новостройку охватило пламенем в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:48
Это ещё раз говорит о том,что давно похерены и выброшены на свалку истории советские ГОСТы да СНиПы где строго регламентировалось строительство жилых зданий соблюдением требований и нормативных актов. Посмотрите уже сколько лет стоят дома построенные ещё при СССР и без всякого рода наружных утеплительных плит!!! и нынешнее одноразовые дома , каждый лепит лишь бы было дешёво но сердито и все эти декоративные наружные обшивки из всякого рода сайдингов и алюкобондов из горящих материалов, которые оказывается можно и с наружной стороны спокойно поджечь и весь фасад всего дома выгорит за считанные минуты,а если ещё и с ветром так вообще там не кого будет спасать потом!!! И это только представьте на минуту все новостройки новых районов города ими обшиты так называемые утеплительные материалы. И самое главное,что наши доблестные пожарные службы принимают и ставят свои подписи о пожарной безопасности таких домов...и это не только у нас сейчас такое происходит это по всему Казахстану и в особенности в столице там вообще в наглую лепят всё из горючих материалов...
 
 

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