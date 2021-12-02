Труп человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в пригороде Актау

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По данным ДЧС Мангистауской области, происшествие произошло 1 декабря в 04:04 в поселке «Приозерном-1».



По приезду спасателей было обнаружено горение автомобиля «LADA Largus» около дома №3.



- Пожар был ликвидирован в 04:19. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. На месте пожара обнаружен труп, - сообщили спасатели региона.



В ликвидации пожара были задействованы: девять человек личного состава и четыре единицы техники службы пожаротушения, а также одна единица службы медицины катастроф.



Причина пожара устанавливается. Дело передано для расследования в полицию региона.