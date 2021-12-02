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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:02

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Труп человека обнаружили в сгоревшем автомобиле в пригороде Актау

Трагедия произошла рано утром 1 декабря в пригороде Актау, в «Приозерном-1». В результате горения автомобиля «LADA Largus» погиб один человек. Подробности происшествия рассказали в ДЧС области.

Иллюстрация к материалу
По данным ДЧС Мангистауской области, происшествие произошло 1 декабря в 04:04 в поселке «Приозерном-1».

По приезду спасателей было обнаружено горение автомобиля «LADA Largus» около дома №3.

- Пожар был ликвидирован в 04:19. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. На месте пожара обнаружен труп, - сообщили спасатели региона.

В ликвидации пожара были задействованы: девять человек личного состава и четыре единицы техники службы пожаротушения, а также одна единица службы медицины катастроф.

Причина пожара устанавливается. Дело передано для расследования в полицию региона.



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