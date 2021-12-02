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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 23:23

Просмотров: 644

Автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в Актау

Происшествие произошло сегодня, 2 декабря, в 12 микрорайоне Актау. Автомобиль сбил девушку на тротуаре.

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 декабря, в 12 микрорайоне Актау.

Автомобиль сбил девушку, идущую по тротуару, и врезался в дерево. Пострадавшая госпитализирована в областную больницу.

Автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в Актау


Автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в Актау


Автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в Актау


Со слов очевидцев, за рулем находилась девушка. Другая информация пока неизвестна.




Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 00:07
Таких несчастных шоферов даже на ишаков опасно сажать!!! До каких пор это будет продолжаться? Жол полу адресован вопрос! Хотябы попробуйте вовремя взяток попутно работу свою делать.....(
 
 

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