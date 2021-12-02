Автомобиль сбил девушку на тротуаре и врезался в дерево под балконами жилого дома в Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 декабря, в 12 микрорайоне Актау.Автомобиль сбил девушку, идущую по тротуару, и врезался в дерево. Пострадавшая госпитализирована в областную больницу.Со слов очевидцев, за рулем находилась девушка. Другая информация пока неизвестна.Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистау.