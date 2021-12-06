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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 1531

История трагедии: пожар на Каспии в 2015 году унёс жизни 18 человек

Полыхающую в огне нефтеплатформу не могли потушить 11 дней, передаёт новостной портал «Sputnik Азербайджан».

Кадр видео
Трагедия произошла 4 декабря 2015 года, когда шторм повредил газопровод высокого давления на морской нефтедобывающей платформе месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В результате этого возник пожар.

На момент ЧП на платформе находились 63 человека, 33 из них были спасены сразу. Скончались 18 человек и ещё 12 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Чтоб справиться с пожаром, потребовалось 11 дней. Его ликвидировали 15 декабря.

В связи с трагедией 6 декабря 2015 года в Азербайджане был объявлен траур.




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