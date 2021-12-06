История трагедии: пожар на Каспии в 2015 году унёс жизни 18 человек

Трагедия произошла 4 декабря 2015 года, когда шторм повредил газопровод высокого давления на морской нефтедобывающей платформе месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В результате этого возник пожар.На момент ЧП на платформе находились 63 человека, 33 из них были спасены сразу. Скончались 18 человек и ещё 12 до сих пор числятся пропавшими без вести.Чтоб справиться с пожаром, потребовалось 11 дней. Его ликвидировали 15 декабря.В связи с трагедией 6 декабря 2015 года в Азербайджане был объявлен траур.