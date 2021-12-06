Землетрясение снова произошло в Каспийском море

Месторасположение подземного толчка на карте
По сообщению республиканского центра сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 километров.
Координаты гипоцентра: 39.43 N, 51.66 E.
Сведений о жертвах и пострадавших нет.
Ранее, по сообщению сейсмологической службы, землетрясения в Каспийском море были зафиксированы 30 и 26 ноября, магнитудой 3,8 и 3,4 балла.
Координаты гипоцентра: 39.43 N, 51.66 E.
Сведений о жертвах и пострадавших нет.
Ранее, по сообщению сейсмологической службы, землетрясения в Каспийском море были зафиксированы 30 и 26 ноября, магнитудой 3,8 и 3,4 балла.
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