В Актау из канализационного коллектора извлекли труп мужчины

Фото очевидцев

Труп в канализационном колодце обнаружили 7 декабря. По данным правоохранительных органов, гибель мужчины не носит криминальный характер.



По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено следов телесных повреждений насильственного характера.



По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.