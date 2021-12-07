В Актау из канализационного коллектора извлекли труп мужчины

Фото очевидцев
Труп в канализационном колодце обнаружили 7 декабря. По данным правоохранительных органов, гибель мужчины не носит криминальный характер.
По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено следов телесных повреждений насильственного характера.
По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено следов телесных повреждений насильственного характера.
По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза.
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