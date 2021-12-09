В Приморском районе Актау сгорел автобус





Инцидент произошел 9 декабря, примерно в 17:31.Ликвидировать пожар, как рассказали в департаменте ЧС региона, удалось в 17:43.- По прибытии пожарного подразделения пассажиров в салоне автобуса не было. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.