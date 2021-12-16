Автомобиль врезался в забор жилого дома в результате ДТП в Мангистау

Авария произошла 15 декабря 2021 года в 20:00 в селе Атамекен напротив ресторана «Шанырак».- Водитель автотранспорта Mazda 626 при развороте с обочины совершил столкновение с автотранспортом Nissan Altima, который направлялся в том же направлении, после чего врезался в забор жилого дома. Трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи все были отпущены домой, - рассказали в полиции региона.На водителя Mazda 626 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.