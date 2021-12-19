Пожар в новостройке Актау: Возбуждено уголовное дело

- По данному факту пожара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РК (Тяжкие последствия в результате нарушения требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение), - отметил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

За видео спасибо daulbayev.kzz

Как отметил Бекболат Абдикадыров, внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии, а в гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара.Пожар произошёл на мансарде 16-этажного жилого комплекса «Флоренция» в 17 микрорайоне. Загорелись деревянные конcтрукции мансарды. Площадь горения составила 500 квадратных метров, а площадь самой мансарды - 5244 квадратных метров.Спасатели эвакуировали 100 человек, из них 20 детей. С ними проводит работу психологическая группа ДЧС и центра медицины катастроф.Дом введён в эксплуатацию в 2021 году. Застройщиком является ТОО «К7групп».На место выезжали 80 спасателей и 17 единиц техники, также 10 сотрудников дежурной следственно-оперативной группы 10 и три работника Центра медицины катастроф.Также были задействованы 50 полицейских, 10 автопатрулей, четыре эвакуатора и один манипулятор. Также привлечены 50 военнослужащих из национальной гвардии.Появились кадры с места события.Наказание влечёт ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.