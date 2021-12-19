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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 6281

Пожар в новостройке Актау: Возбуждено уголовное дело

В жилом комплексе система пожарного водоснабжения работает не на должном уровне, сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области, подполковник Бекболат Абдикадыров.

Кадр видео
Как отметил Бекболат Абдикадыров, внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии, а в гидрантах давление подачи воды на низком уровне. В этой связи затруднено тушение пожара.

- По данному факту пожара возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РК (Тяжкие последствия в результате нарушения требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение), - отметил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.


Пожар произошёл на мансарде 16-этажного жилого комплекса «Флоренция» в 17 микрорайоне. Загорелись деревянные конcтрукции мансарды. Площадь горения составила 500 квадратных метров, а площадь самой мансарды - 5244 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 100 человек, из них 20 детей. С ними проводит работу психологическая группа ДЧС и центра медицины катастроф.
Дом введён в эксплуатацию в 2021 году. Застройщиком является ТОО «К7групп».

На место выезжали 80 спасателей и 17 единиц техники, также 10 сотрудников дежурной следственно-оперативной группы 10 и три работника Центра медицины катастроф.

Также были задействованы 50 полицейских, 10 автопатрулей, четыре эвакуатора и один манипулятор. Также привлечены 50 военнослужащих из национальной гвардии.

Появились кадры с места события.



Наказание влечёт ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.


За видео спасибо daulbayev.kzz
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Комментарии ( 14 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 20:37
Сочувствую погорельцам. Но особое сочувствие даже не им, а тем кто живет ниже, вселился и уже сделал ремонт. Проливали все это водой, даже не водой а жижей темно-коричнего цвета. Думаю, что с таким строительством протекло даже до первого этажа..... unsmile

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:17
...а больше всего в этой запутанной и тёмной истории..по человечески жалко и самих горе жильцов,кто в своё время за ведомо не зная о плачевном состоянии пожарных коммуникации... заселились в такой сомнительный дом ...но ещё больше жалко наших мужественных пожарных которые не смотря на отсутствие необходимого высотного оборудования как могли своими силами тушили данный пожар, а сейчас тех кто своё время подписывали документы о приеме-сдаче данного дома уже давно в помине нет от греха подальше сами чинуши куда по дальше разбежались поимев при этом ещё и бабла ввиде взяток,а этим вездесущим чинушам им по барабану кто в этом доме потом будет жить..так как сами чиновники живут в своих индивидуальных коттеджах да особняках...
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:32
Искренне жаль всех жителей,кто пострадал от этого пожара...Новый год для Вас уже не праздник...к сожалению...Держитесь,крепитесь,мы с Вами!!!!Дай Вам всем всевышний пережить это несчастье!Помнится такой похожий пожар был в 13 микр в 5 этажном доме(загорелась мансарда тоже)перед новым годом 4 или 3 года назад по моему...Но увы...Выводов никто не сделал...
 
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 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:17
Цитата: GuF
дело быстро закроется под тяжестью лаве

Это точно!... money
Цитата: cas277cas
А теперь самый главный вопрос к ДЧС.Ваши подписи тоже стоят в акте принятия дома

Так акты подписываются не на объекте после проверки пожарного и тех. состояния, а кабинетах и на богато накрытых столах для комиссии в кабаках...
А!, так пред новогодний феерверк для приёмной коррупционной комиссии ДЧС и др. контролирующих органов...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 Евгений (Посетители) Сегодня, 19:12
Что значит - работает не на должном уровне??? Может просто НЕ РАБОТАЕТ!
Начинайте с пожарников. У нас в 16 мкр Керемет. 14 этажей и пожарные краны прикручены к гипсокартону. К ним даже не подвели трубы!!! Как сдаются и принимаются сейчас дома?
Хотя чего это я, все знают как это все делается. Обидно, что мы сами это заслуживаем.
 
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 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 19:11
каждый застройщик выше 12 этажей должен дарить городу пожарную автолестницу на всю высоту здания, иначе у горе покупателей не будет шанса выжить

Вы че с луны свалились о каких подписях в актах вы говорите, 4 года как акт ввода не подписывает никто кроме проектировщика, генподрядчика и тех надзора.

Скажите спасибо депутатам, так много было посадок чинуш за падающие и разваливающиеся дома, что они все госорганы исключили из приемки. Поэтому директором ГП сажают пенсионера, зицпредседателя, кому можно посидеть, в технадзор идут совсем безбашенные чикментцы, за копейки закрывающие глаза за просчеты и воровство
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:01
Одно в этой истории... туманно...если получается со слов зам.начальника ДЧС области там всё было в невпорядке начиная с пожарной системы сигнализации и отсутствием не то,что воды в гидрантах но и самого давления...по этому поводу напрашивается вопрос, а как доблестные пожарные службы ДЧС вообще принимали у застройщика этот сомнительный объект да ещё и жилой??? Они ,что там подписывали на брудершафт??? Прекрасно зная,что сейчас новые жилые массивы возводят из горючих материалов и дешёвых, дешманских монтажных работ...нет всё равно торжественно принимают данные объекты...по принципу...бери Боже,что нам не гоже!!! И таких Флоренции понастроили тысячи и ещё неизвестно где вспыхнет очередной пожар... ДЧС надо уже призадуматься,что на дворе не 20 век и пожарные машины со стрелой не более 30 метров уже давно устарели и не актуально для высотных домов более 100 метров и выше... а надеяться на встроенные общедомовые пожарные гидранты и очередной выброс денег на ветер...ибо они там смонтированы чисто для МУЛЯЖЕЙ!!!
 
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J.Murat (Посетители) Сегодня, 18:54
Өрт тілсіз жау деген осы. Тас түскен жеріне ауыр деген қазақ. Зардап шеккендерге шыдамдылық пен сабыр. Адам шығыны жоқ, оған да шүкір. Кешегі бір - екі күндіктегі сұрапыл желдердің кезінде болса шығын әлдеқайда зор болар ма еді.Құдайдың өзі көмектесіп, тып тынық болып, жаңбыры да жауып тұрды емес па.
 
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 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 18:48
Вот как не горит гибкая черепица, полный Ютуб рекламы. Эти козлы не говорят, что горение будет поддерживать катализатор горения, любые дрова, каркас, Усб, пленки.

как видите эта битумная дрянь горит, плавиться и поджигает все вокруг, даже заказанные кондеры вспыхнули и декоративные пенопластовые молдинги.

Проектировщика ловите и в СИЗО сразу
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 18:45
Сочувствую погорельцам! Зачем там на чердаке жильё покупать, наверняка цена не такая как этажами ниже? С термоизоляцией проблемы, зимой холодно будет а летом жарко а когда ветер дует свист со всех щелей...
Действительно, почему выдают строительство на последнем этаже?

Надо судить тех кто сдавал и в первую очередь принимал жильё в эксплуатацию chih
 
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