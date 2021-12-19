Пожар в 17 микрорайоне Актау прокомментировали в «K7 Group»

- Необходимо отметить, причина возгорания неизвестна, правоохранительными органами ведётся расследование. Однако, по предварительным данным, это произошло из-за несоблюдения техники безопасности при ремонтных работах одного из жильцов комплекса, - объяснили в «K7 Group».

- Касательно сообщения ДЧС о неисправности пожарных гидрантов хотим удостоверить в том, что все пожарные гидранты исправны. Во время пожара на линии отсутствовало водоснабжение, мы связались с КСК, и только после этого ситуация разрешилась. Силами пожарной службы, спасателей, а также наших сотрудников на сегодняшний день пожар полностью локализован. После полной оценки ущерба и окончания расследования соответствующими органами будут проводиться ремонтные работы. Мы не избегаем и не боимся ответственности. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить материальную, юридическую и психологическую помощь всем пострадавшим, - сообщили в компании.

Сразу после пожара для всех потерпевших компания-застройщик безвозмездно предоставила временное место жительства. Все жильцы обеспечены питанием, жильём и юридическим сопровождением.С разрешения соответствующих органов все жители третьего и четвёртого блоков вернулись в свои квартиры.Доступ в первый и второй блоки будет предоставлен после проверочных работ.В настоящее время проводятся работы по оказанию помощи жильцам и устранению последствий пожара. В компании просят сохранять спокойствие и верить лишь достоверным источникам.