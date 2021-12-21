В Актау пассажирский автобус попал в аварию

По данным пресс-службы департамента полиции, 21 декабря 2021 года в 08:10 на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в 30 микрорайоне, напротив 168 дома.- Водитель пассажирского автобуса марки «Yutong» при перестроении на дороге совершил столкновение с автотранспортом «Infiniti FX35». Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.На водителя автобуса «Yutong» составлен административный протокол по части 1 статьи 610 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).