Девушка погибла при падении из окна в Актау

Фото из архива lada.kz

По словам очевидцев, молодая женщина выпала из окна квартиры на 15-ом этаже в жилом комплексе «Оазис» в 15 микрорайоне.



В департаменте полиции сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 29 декабря, в 17:58.



Погибшей было 24 года.



В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.