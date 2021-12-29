Девушка погибла при падении из окна в Актау

Фото из архива lada.kz
По словам очевидцев, молодая женщина выпала из окна квартиры на 15-ом этаже в жилом комплексе «Оазис» в 15 микрорайоне.
В департаменте полиции сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 29 декабря, в 17:58.
Погибшей было 24 года.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.
В департаменте полиции сообщили, что вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 29 декабря, в 17:58.
Погибшей было 24 года.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа.
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