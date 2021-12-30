«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 30 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.67 KZT
  • €1 = 487.79 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:47

Просмотров: 339

Азербайджанские СМИ озвучили версию суицида с упавшим в море в районе Курыка бортмехаником

По словам членов экипажа, бортмеханик Захир Мастиев в ходе плавания жаловался на семейные проблемы и просил временно заменить его другим специалистом, чтобы он мог решить их. Ему разрешили после возвращения в порт уйти с судна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Haqqin.az.

Фото с сайта haqqin.az
Как сообщает Haqqin.az, на принадлежащем ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) пароме «Карабах», вставшем на якорь у казахстанского порта Курык, произошел трагический инцидент.

По словам главы пресс-службы ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (Azerbaijan Caspian Shipping Closed Joint-Stock Company) Мехмана Мехтиева, паром 28 декабря вышел из порта Алят с 33 вагонами на борту и 29 декабря встал на якорь на рейде у Курыка из-за неблагоприятных погодных условий.

- 30 декабря около 08:45 с борта судна бросился в море третий механик Захир Аскерали оглу Мастиев 1981 года рождения. Экипаж судна тут же бросил на воду спасательные круги и спустил на воду шлюпку. Однако моряк отказался от помощи. По словам членов экипажа, З.Мастиев в ходе плавания жаловался на семейные проблемы и просил временно заменить его другим механиком, чтобы он смог решить их. Ему разрешили после возвращения в порт уйти с судна, - сообщает издание.

Соответствующие структуры Казахстана и Азербайджана проинформированы в связи с инцидентом. Ведутся поиски Захира Мастиева. Напомним, ранее в ДЧС Мангистауской области сообщили о том, что спасатели ведут поиски бортмеханика.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:00
Экипаж судна тут же бросил на воду спасательные круги и спустил на воду шлюпку. Однако моряк отказался от помощи....Ведутся поиски...

Полный мутняк! Что-то не договаривают. Как так моряк отказался? И что? Оставили на воде? Бред! Его след тут же простыл? Чушь!
Сто пудов--поножовщина по пьяной лавочке и концы в воду...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика