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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 573

Упавшего в море бортмеханика парома ищут спасатели Мангистау

В местности «Жыланды тау» Каракиянского района со стоящего на рейде парома «Карабах» (Республика Азербайджан) в пяти километрах от берега при неизвестных обстоятельствах упал в море 40-летний бортмеханик. Ведутся поисковые работы. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Паром "Карабах". Фото с сайта Аzertag.az
Сообщение о том, что за борт парома упал человек, поступило в ДЧС Мангистауской области сегодня, 30 декабря, в 11:30.

- Информация поступила от диспетчера ТОО «Порт Курык» в Каракиянском районе о том, что в местности «Жыланды тау» со стоящего на рейде парома «Карабах» (Республика Азербайджан) в пяти километрах от берега при неизвестных обстоятельствах упал бортмеханик, 1981 года рождения, гражданин республики Азербайджан. Ведутся поисковые работы, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

В поисках пропавшего бортмеханика задействованы сотрудники и техника ДЧС Мангистауской области, ТОО «Курык Порт» и пограничной службы РК.



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