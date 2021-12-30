Упавшего в море бортмеханика парома ищут спасатели Мангистау

Паром "Карабах". Фото с сайта Аzertag.az

Сообщение о том, что за борт парома упал человек, поступило в ДЧС Мангистауской области сегодня, 30 декабря, в 11:30.



- Информация поступила от диспетчера ТОО «Порт Курык» в Каракиянском районе о том, что в местности «Жыланды тау» со стоящего на рейде парома «Карабах» (Республика Азербайджан) в пяти километрах от берега при неизвестных обстоятельствах упал бортмеханик, 1981 года рождения, гражданин республики Азербайджан. Ведутся поисковые работы, - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.



В поисках пропавшего бортмеханика задействованы сотрудники и техника ДЧС Мангистауской области, ТОО «Курык Порт» и пограничной службы РК.