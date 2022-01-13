Мужчина выпал из окна высотки в Актау и погиб

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в полиции.

По информации очевидцев, мужчина выпал из окна новостройки в 16 микрорайоне сегодня вечером, 12 января, примерно в 22 часа.На место прибыли полицейские и Скорая помощь.Как сообщили в полиции, в 21:56 на пульт дежурного «102» поступил вызов о падении мужчины с девятого этажа в жилом комплексе «Керемет».