Упавшую со второго этажа девочку спасли мангистауские врачи

Как сообщили в больнице, вечером 6 февраля в приёмный покой областной детской больницы была доставлена 10-летняя девочка после падения со второго этажа.- После полного обследования врачи диагностировали у девочки: сотрясение головного мозга, перелом обеих костей предплечья, травму почки (разрыв правой почки). На следующий день врачи провели успешную операцию по удалению правой почки, - рассказали в пресс-службе детской больницы.На данный момент состояние девочки врачами оценивается как стабильное, хотя она всё еще находится в тяжелом состоянии.