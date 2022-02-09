Брат изрезал брата ножом в Мангистау: обвиняемому назначили 10 лет колонии

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По материалам дела, в августе прошлого года два брата распивали спиртные напитки. Позже между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку.



Один из братьев начал бить и оскорблять второго. Последний разозлился, ударил его в ответ, после чего тот упал на пол. Далее он взял кухонный нож и нанёс им множественные удары в лежачего брата.



В итоге от полученных ножевых ранений он скончался на месте.



Приговором суда мужчину признали виновным по части 1 статьи 99 УК РК. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Приговор по данному делу опубликован 8 февраля и ещё не вступил в законную силу.