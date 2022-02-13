«ГАЗель» опрокинулась в Актау: есть пострадавшие

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Информация по факту ДТП поступила на пульт дежурного «102» вчера вечером, 12 февраля, в 18:20.
Как установлено, водитель ГАЗели при развороте не уступил дорогу кроссоверу Suzuki. От удара ГАЗель опрокинулась.
В результате столкновения пострадали два человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Ведётся расследование.
Как установлено, водитель ГАЗели при развороте не уступил дорогу кроссоверу Suzuki. От удара ГАЗель опрокинулась.
В результате столкновения пострадали два человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Ведётся расследование.
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