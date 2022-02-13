«ГАЗель» опрокинулась в Актау: есть пострадавшие

Информация по факту ДТП поступила на пульт дежурного «102» вчера вечером, 12 февраля, в 18:20.Как установлено, водитель ГАЗели при развороте не уступил дорогу кроссоверу Suzuki. От удара ГАЗель опрокинулась.В результате столкновения пострадали два человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу.Ведётся расследование.