Пыльная буря в Мангистау: Два участка дороги закрыты

Водители сообщают, что на участке Жетыбай-Жанаозен сегодня, 26 февраля, случилось несколько ДТП.В Мангистауском областном филиале АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что участок автодороги Жетыбай-Жанаозен закрыт для движения сегодня с 11:45, а также Шетпе-Жетыбай с 12:00.Когда возобновится движение, пока неизвестно.Служба спасения оповещала жителей региона 26 февраля об усилении ветра до 15-20 м/с.