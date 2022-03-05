Автомобиль сбил мужчину на «зебре» в Актау: появилось видео

Дорожный инцидент произошёл 4 марта в 17:23 на нерегулируемом пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами.На видео мужчина заступает на «зебру», после резко начинает бежать по пешеходному переходу. В этот момент по дороге мчался легковой автомобиль, который сбил пешехода. От удара мужчину подкинуло над проезжей частью.Водитель данного транспортного средства сразу остановился и принялся помогать пострадавшему. На этом видео прекращается.Информацию по данному факту редакция Lada.kz запросила в департаменте полиции.