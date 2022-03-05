«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Марта
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 503.3 KZT
  • €1 = 549.91 KZT
  • 1 RUB = 4.16 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 985

Автомобиль сбил мужчину на «зебре» в Актау: появилось видео

Видео с моментом ДТП опубликовано в Сети.

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл 4 марта в 17:23 на нерегулируемом пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами.

На видео мужчина заступает на «зебру», после резко начинает бежать по пешеходному переходу. В этот момент по дороге мчался легковой автомобиль, который сбил пешехода. От удара мужчину подкинуло над проезжей частью.

Водитель данного транспортного средства сразу остановился и принялся помогать пострадавшему. На этом видео прекращается.

Информацию по данному факту редакция Lada.kz запросила в департаменте полиции.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Дизель
  • ЁмоЁ
  • Феникс
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:43
Водитель виноват 100%.Всегда надо сбавлять скорость перед пешеходным переходом, это все знают. Пешеходный переход это территория пешеходов
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Банкир
 Бродяга (Посетители) Сегодня, 17:33
Олень и тюлень нашли друг друга .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • дорожник
  • Дизель
  • ЁмоЁ
  • Банкир
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 17:32
Тут виноваты оба: и роддом и автоцон.
 
-1
  • GIBSON.SG
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 17:11
Ставьте там лежачие. Не первый раз же!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 17:08
Один сайгак, другой олень
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика