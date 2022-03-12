Молодой человек пропал в пригороде Актау

Пропавший Еламан Нуржанов 1995 года рождения

По словам родственников пропавшего без вести Еламана Нуржанова, вечером 5 марта они с друзьями устроили застолье в селе Атамекен Мунайлинского района. После посиделок в подвыпившем состоянии, ничего не сказав, ушел в неизвестном направлении. При себе у него не было ни телефона, ни документов. Спустя два дня его родные обратились с заявлением в полицию.На сегодня, 12 марта, о местонахождении Еламана Нуржанова до сих пор ничего неизвестно.рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения.кофта серо-черного цвета и чёрный спортивный костюм.