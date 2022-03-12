Посетителей торгового центра в Актау эвакуировали

- Разведка очага пожара продолжается. На месте происшествия работают 16 спасателей и четыре сотрудника полиции, - прокомментировал подполковник Мурат Муханов.

По информации Мурата Муханова, 12 марта в 20:36 поступило сообщение о том, что в торговом центре «Астана» в 14 микрорайоне идет дым с первого этажа.На место происшествия были направлены сотрудники с техникой по второму рангу. Ведется работа по выводу людей в безопасные места. Всего эвакуировано 260 человек, из них 130 детей.