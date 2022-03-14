В Сети появилось видео наезда на ребёнка автомобилем в селе Мангистау





Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 марта 2022 года, в 13:30 в селе Мангистау напротив ТЦ «Келдаман».Водитель автомобиля Opel Vectra сбил шестилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.- Пострадавшую доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи отпустили домой. На водителя составлен административные протоколы по части 2 статья 610 и части 2 статьи 611 КоАП РК, - сообщили в полиции региона.