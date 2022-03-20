Морской порт Актау «заминировал» неизвестный

- В настоящее время проводится расследование. Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - отметили в ведомстве.

Данный инцидент подтвердили в морском порту и в департаменте полиции на транспорте.По информации полиции, 18 марта этот факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований линейного отдела полиции на станции Мангистау по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.В морском торговом порту Актау сообщили, что объект работает в обычном режиме. Задержек нет.