«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Марта
+2...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 5160

Пострадала работница сервиса: в Жанаозене автомобиль Kia влетел в автомойку

Происшествие произошло сегодня, 22 марта, на одной из автомоек региона. По словам очевидцев, водитель Kia на скорости влетел в автомойку, в результате аварии пострадала сотрудница автомойки.

Фото очевидцев
Со слов очевидцев, сегодня на автомойке «Empire» произошло дорожно-транспортное происшествие.






- Водитель Kia на скорости влетел в автомойку и задел автомобиль, стоявший в боксе, который в тот момент мыла женщина. В результате последний автомобиль по инерции наехал на сотрудницу мойки. Пострадавшую женщину увезли в больницу, - рассказали очевидцы.

Пострадала работница сервиса: в Жанаозене автомобиль Kia влетел в автомойку


Пострадала работница сервиса: в Жанаозене автомобиль Kia влетел в автомойку



В департаменте полиции Мангистауской области обещали позже предоставить подробности происшествия.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dvd.mo (Посетители) Сегодня, 20:19
Лада өзгертіңіздер. Ақтауда емес, Жаңаөзен қаласында орын алған. Мәліметті дұрыстап алмайсыздар ма?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:43
В результате последний автомобиль по инерции наехал на сотрудницу мойки

Судя по картине на видео больше похоже что киа припечатала сотрудницу к тойоте!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика