Пострадала работница сервиса: в Жанаозене автомобиль Kia влетел в автомойку







Со слов очевидцев, сегодня на автомойке «Empire» произошло дорожно-транспортное происшествие.- Водитель Kia на скорости влетел в автомойку и задел автомобиль, стоявший в боксе, который в тот момент мыла женщина. В результате последний автомобиль по инерции наехал на сотрудницу мойки. Пострадавшую женщину увезли в больницу, - рассказали очевидцы.В департаменте полиции Мангистауской области обещали позже предоставить подробности происшествия.