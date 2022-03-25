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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:41

Просмотров: 1427

ProTenge.kz ответили акиму Актау: Если «Осётр» установлен на деньги спонсоров, то назвать этого спонсора и обнародовать соглашение

Аким Актау Нурдаулет Килыбай настаивает на том, что за фигуру «Осетра», установленного на набережной, заплатили спонсоры. Редакция ProTenge.kz считает, что в таком случае градоначальник должен назвать этого спонсора и обнародовать соглашение.

Иллюстративное фото из открытых источников
Редакция ProTenge.kz в своем Telegram-канале ответила на заверения акимата о том, что «Осётр» был установлен за счёт спонсорских средств. Напомним, по версии городского акимата, некая компания-меценат, которая не называется, пополнила счет отдела жилищно-коммунального хозяйства на 300 миллионов тенге, которые потом через сайт госзакупок (по факту из одного источника, то есть конкурса не было) отдали ТОО «Clover Media Group».

- Остановлюсь на том, почему с данной компанией заключен прямой договор. Компания имеет авторские права, зарегистрирована в Министерстве юстиции. Все оформлено в рамках закона. Средства предоставлялись от спонсоров, и работы, проводимые в рамках данного соглашения, согласовывались не только с акиматом, но и со спонсором, - приводит цитату акима Tengrinews.

ProTenge.kz выделили несколько аспектов, противоречащие словам местных чиновников.

Первое, отдел ЖКХ — это госорган, который финансируется за счёт бюджета, а не благотворительный фонд, чей баланс можно пополнить переводом Kaspi. Всё строго регламентировано нормативными актами. Поэтому, когда предприятия выделяют спонсорские деньги на поддержку города, существуют другие механизмы расходования этих средств и контроля над этими средствами.

Второе, непонятно почему в этой истории спонсор, чьё имя не называется, самостоятельно не оплатил украшение города гирляндами и скульптурами. Зачем спонсору посредник в передаче денег в виде отдела ЖКХ?

Третье, на сайте госзакупок, где оплачивали скульптуру осетра чётко написано «источник финансирования - за счёт бюджетных средств». То есть оплачено из местного бюджета. И ни слова про спонсорские средства. Это легко проверить любому казахстанцу.

Четвёртое, ТОО «Clover Media Group» получило этот заказ вне конкурса, просто подписали договор напрямую. То есть деньги даже не пытались сэкономить. При том что у города уже были сложности с этой компанией. Помните печально известные пластиковые тюльпаны из Актау. Так вот за них тоже заплатили миллионы ТОО «Clover Media Group». И когда аким города Актау говорит об особых авторских правах, он нарочно или нет, лукавит. Очевидно, что «Clover Media Group» не монополист на рынке урбанистики, и будь конкурс реальным и честным, то можно было бы не только сэкономить деньги, но и найти, возможно, более интересные решения, чем фигура Осетра за 10 млн тенге.

Пятое, любопытно, что ТОО «Clover Media Group» всего около года участвует в госзакупках, и лучше всего у них получается выигрывать в Актау. По данным анализа Datanomix, в этом городе они получили контрактов на 413,4 млн тенге. То есть по объёму закупа у них Актау занимает твёрдое первое место.

- Сейчас контракт с ТОО «Clover Media Group» действует, из оговоренных 300 млн тенге компании уже заплатили за фигуры осетра (10 млн), тюленя (9 млн), освещение для пальм (17,8 млн), «звездное небо» (24,5 млн) и другие. И мы по-прежнему, опираясь на документы с сайта госзакупок, полагаем, что тратили бюджетные деньги, - отмечет ProTenge.kz.

По мнению ProTenge.kz, акимат должен назвать этого спонсора и обнародовать соглашение с этим спонсором, если это действительно были деньги спонсора.

Напомним, в центре скандала оказалась фигура «Осетра», установленная на набережной. Акимат Актау заявлял, что малую архитектурную форму за 10 миллионов тенге установили на средства спонсора. А вот журналисты заподозрили, что сделано это было за счёт городского бюджета.



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Комментарии ( 8 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 15:45
Казнокрадство- это наша национальная забава и прибыльный бизнес чиновников, кто больше стырит и ему ни чего за это не будет , всё зависит от крыши в столице и толщины отвезённых туда конвертов. Январские события показали на сколько прогнила власть.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:27
Припоминается как набережную 15мкр до тендера строить начали, а когда это предалось огласке , то сазали что неравнодушные бизнесмены-спонсоры помогают. Или как пещеру добродетели ковыряли.
В любом случае над любителем тюльпанов сгущаются тучи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • Iron man
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:32
Проведение закупок способом из одного источника, в связи с противоречием нормам закона, считается незаконным - а им все законно 100% cvetok
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • Iron man
 7292Aktau (Посетители) Сегодня, 14:32
теперь придётся поделиться акимату с "типа" меценатом ,чтобы он помог им всем отмазаться
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Toryn
  • Василий Кравчук
  • tom2005
  • Iron man
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:21
Второе, непонятно почему в этой истории спонсор, чьё имя не называется, самостоятельно не оплатил украшение города гирляндами и скульптурами. Зачем спонсору посредник в передаче денег в виде отдела ЖКХ?



вот самое главное!

а можно делать такие заявления уже в в комитет по борьбе с коррупцией?

пусть они проведут проверку и обнародуют все действия в конце концов начиная с тюльпанов качелями до осётра. только есть одно Но... что то мне подсказывает что они в курсе
 
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  • tom2005
  • Tankushka
  • tolk
 lotrien (Посетители) Сегодня, 14:10
Отмыли 100млн тенге на осетре.
 
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  • tolk
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:36
акимат должен назвать этого спонсора и обнародовать соглашение с этим спонсором

Сейчас быстренько найдут "левого" спонсора и состряпают с ним соглашение. И сделают это так, что не подкапаешься...Они это умеют!
 
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  • tolk
 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:21
Может спонсором является само ТОО «Clover Media Group» которое пополнило карман кое-кого и после этого без конкурса получило договор?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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