ProTenge.kz ответили акиму Актау: Если «Осётр» установлен на деньги спонсоров, то назвать этого спонсора и обнародовать соглашение

Иллюстративное фото из открытых источников
Редакция ProTenge.kz в своем Telegram-канале ответила на заверения акимата о том, что «Осётр» был установлен за счёт спонсорских средств. Напомним, по версии городского акимата, некая компания-меценат, которая не называется, пополнила счет отдела жилищно-коммунального хозяйства на 300 миллионов тенге, которые потом через сайт госзакупок (по факту из одного источника, то есть конкурса не было) отдали ТОО «Clover Media Group».
- Остановлюсь на том, почему с данной компанией заключен прямой договор. Компания имеет авторские права, зарегистрирована в Министерстве юстиции. Все оформлено в рамках закона. Средства предоставлялись от спонсоров, и работы, проводимые в рамках данного соглашения, согласовывались не только с акиматом, но и со спонсором, - приводит цитату акима Tengrinews.
ProTenge.kz выделили несколько аспектов, противоречащие словам местных чиновников.
Первое, отдел ЖКХ — это госорган, который финансируется за счёт бюджета, а не благотворительный фонд, чей баланс можно пополнить переводом Kaspi. Всё строго регламентировано нормативными актами. Поэтому, когда предприятия выделяют спонсорские деньги на поддержку города, существуют другие механизмы расходования этих средств и контроля над этими средствами.
Второе, непонятно почему в этой истории спонсор, чьё имя не называется, самостоятельно не оплатил украшение города гирляндами и скульптурами. Зачем спонсору посредник в передаче денег в виде отдела ЖКХ?
Третье, на сайте госзакупок, где оплачивали скульптуру осетра чётко написано «источник финансирования - за счёт бюджетных средств». То есть оплачено из местного бюджета. И ни слова про спонсорские средства. Это легко проверить любому казахстанцу.
Четвёртое, ТОО «Clover Media Group» получило этот заказ вне конкурса, просто подписали договор напрямую. То есть деньги даже не пытались сэкономить. При том что у города уже были сложности с этой компанией. Помните печально известные пластиковые тюльпаны из Актау. Так вот за них тоже заплатили миллионы ТОО «Clover Media Group». И когда аким города Актау говорит об особых авторских правах, он нарочно или нет, лукавит. Очевидно, что «Clover Media Group» не монополист на рынке урбанистики, и будь конкурс реальным и честным, то можно было бы не только сэкономить деньги, но и найти, возможно, более интересные решения, чем фигура Осетра за 10 млн тенге.
Пятое, любопытно, что ТОО «Clover Media Group» всего около года участвует в госзакупках, и лучше всего у них получается выигрывать в Актау. По данным анализа Datanomix, в этом городе они получили контрактов на 413,4 млн тенге. То есть по объёму закупа у них Актау занимает твёрдое первое место.
- Сейчас контракт с ТОО «Clover Media Group» действует, из оговоренных 300 млн тенге компании уже заплатили за фигуры осетра (10 млн), тюленя (9 млн), освещение для пальм (17,8 млн), «звездное небо» (24,5 млн) и другие. И мы по-прежнему, опираясь на документы с сайта госзакупок, полагаем, что тратили бюджетные деньги, - отмечет ProTenge.kz.
По мнению ProTenge.kz, акимат должен назвать этого спонсора и обнародовать соглашение с этим спонсором, если это действительно были деньги спонсора.
Напомним, в центре скандала оказалась фигура «Осетра», установленная на набережной. Акимат Актау заявлял, что малую архитектурную форму за 10 миллионов тенге установили на средства спонсора. А вот журналисты заподозрили, что сделано это было за счёт городского бюджета.
- Остановлюсь на том, почему с данной компанией заключен прямой договор. Компания имеет авторские права, зарегистрирована в Министерстве юстиции. Все оформлено в рамках закона. Средства предоставлялись от спонсоров, и работы, проводимые в рамках данного соглашения, согласовывались не только с акиматом, но и со спонсором, - приводит цитату акима Tengrinews.
ProTenge.kz выделили несколько аспектов, противоречащие словам местных чиновников.
Первое, отдел ЖКХ — это госорган, который финансируется за счёт бюджета, а не благотворительный фонд, чей баланс можно пополнить переводом Kaspi. Всё строго регламентировано нормативными актами. Поэтому, когда предприятия выделяют спонсорские деньги на поддержку города, существуют другие механизмы расходования этих средств и контроля над этими средствами.
Второе, непонятно почему в этой истории спонсор, чьё имя не называется, самостоятельно не оплатил украшение города гирляндами и скульптурами. Зачем спонсору посредник в передаче денег в виде отдела ЖКХ?
Третье, на сайте госзакупок, где оплачивали скульптуру осетра чётко написано «источник финансирования - за счёт бюджетных средств». То есть оплачено из местного бюджета. И ни слова про спонсорские средства. Это легко проверить любому казахстанцу.
Четвёртое, ТОО «Clover Media Group» получило этот заказ вне конкурса, просто подписали договор напрямую. То есть деньги даже не пытались сэкономить. При том что у города уже были сложности с этой компанией. Помните печально известные пластиковые тюльпаны из Актау. Так вот за них тоже заплатили миллионы ТОО «Clover Media Group». И когда аким города Актау говорит об особых авторских правах, он нарочно или нет, лукавит. Очевидно, что «Clover Media Group» не монополист на рынке урбанистики, и будь конкурс реальным и честным, то можно было бы не только сэкономить деньги, но и найти, возможно, более интересные решения, чем фигура Осетра за 10 млн тенге.
Пятое, любопытно, что ТОО «Clover Media Group» всего около года участвует в госзакупках, и лучше всего у них получается выигрывать в Актау. По данным анализа Datanomix, в этом городе они получили контрактов на 413,4 млн тенге. То есть по объёму закупа у них Актау занимает твёрдое первое место.
- Сейчас контракт с ТОО «Clover Media Group» действует, из оговоренных 300 млн тенге компании уже заплатили за фигуры осетра (10 млн), тюленя (9 млн), освещение для пальм (17,8 млн), «звездное небо» (24,5 млн) и другие. И мы по-прежнему, опираясь на документы с сайта госзакупок, полагаем, что тратили бюджетные деньги, - отмечет ProTenge.kz.
По мнению ProTenge.kz, акимат должен назвать этого спонсора и обнародовать соглашение с этим спонсором, если это действительно были деньги спонсора.
Напомним, в центре скандала оказалась фигура «Осетра», установленная на набережной. Акимат Актау заявлял, что малую архитектурную форму за 10 миллионов тенге установили на средства спонсора. А вот журналисты заподозрили, что сделано это было за счёт городского бюджета.