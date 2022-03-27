Автобус в пригороде Актау перевозил пассажиров без колеса

Жители региона засняли на видео, как маршрутный автобус №104 перевозил пассажиров, не взирая на отсутствие одного заднего колеса с левой стороны.В ведомстве сообщили, что сотрудники отдела полиции Мунайлинского района установили личность водителя. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении него составлен протокол по части 10 статьи 590 КоАП РК. Это предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей - 61 260 тенге.За выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями на ответственных лиц будет составлен административный протокол по части 1 статьи 617 КоАП РК. Наказание влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 40 месячных расчетных показателей.