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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:32

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Автобус в пригороде Актау перевозил пассажиров без колеса

Личность водителя пассажирского автобуса установлена, сообщили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Жители региона засняли на видео, как маршрутный автобус №104 перевозил пассажиров, не взирая на отсутствие одного заднего колеса с левой стороны.

В ведомстве сообщили, что сотрудники отдела полиции Мунайлинского района установили личность водителя. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств в отношении него составлен протокол по части 10 статьи 590 КоАП РК. Это предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей - 61 260 тенге.

За выпуск в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями на ответственных лиц будет составлен административный протокол по части 1 статьи 617 КоАП РК. Наказание влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 40 месячных расчетных показателей.




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