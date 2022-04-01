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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 235

В селе Кызылтобе рассмотрят возможность заасфальтировать 35 километров автодорог

В селе Кызылтобе планируют построить новые и заасфальтировать имеющиеся автомобильные дороги. Но вопрос упирается в финансирование. Об этом заявил Ерлан Кайнаров, аким села, в ответ на обращение жителей населенного пункта в тelegram-канале акима Мангистауской области, передает центр общественных коммуникаций региона.

фото из открытых источников
О проблеме асфальтирования улиц в Кызылтобе в тelegram-канале акима области написал житель улицы Балауса. Мужчина отметил, что асфальта на его улице нет более 30 лет. С его слов, особо остро проблему сельчане ощущают в дожди.

- В целях разработки проектно-сметной документации, необходимой для строительных работ, через Мунайлинский районный отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог подана бюджетная заявка на асфальтирование дорог общей протяженностью 35 километров. Если финансовые вопросы будут решены, то укладка асфальта, то есть строительство автомобильных дорог, будет осуществляться поэтапно, - заявил аким села Кызылтобе.

Специалисты отдела по работе с социальной сетью КГУ «Центр общественных коммуникаций» отмечают, что на сегодняшний день в тelegram-канал акимата области поступило более 5 тысяч вопросов. И только на 25 из них пока нет ответов. Их сейчас готовят соответствующие специалисты.



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