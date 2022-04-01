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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 141

Экологи Мангистау пригрозили владельцам шиномонтажек административными штрафами за сжигание покрышек

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования провели разъяснительные беседы с субъектами предпринимательства, в частности с руководителями станции технического обслуживания и ремонта автомобилей. Об этом сообщили в департаменте экологии региона.

фото из открытых источников
Поводом для посещения станций технического обслуживания и ремонта автомобилей стали участившиеся случаи горения автопокрышек.

- Согласно пункту 3 статьи 344 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан – Нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов – влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП. В случае, если подобные факты найдут свое подтверждение, будет проведена официальная проверка и по ее итогам будут приняты соответствующие меры. Достаточно, если поступит официальное заявление. То есть, экологи вправе проверять факт сжигания автопокрышек и принять соответствующие меры, - пояснили в департаменте экологии Мангистауской области.

Напомним, ранее жители Актау жаловались на регулярное горение покрышек в районе промышленный зоны.



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