Экологи Мангистау пригрозили владельцам шиномонтажек административными штрафами за сжигание покрышек

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Поводом для посещения станций технического обслуживания и ремонта автомобилей стали участившиеся случаи горения автопокрышек.
- Согласно пункту 3 статьи 344 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан – Нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов – влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП. В случае, если подобные факты найдут свое подтверждение, будет проведена официальная проверка и по ее итогам будут приняты соответствующие меры. Достаточно, если поступит официальное заявление. То есть, экологи вправе проверять факт сжигания автопокрышек и принять соответствующие меры, - пояснили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, ранее жители Актау жаловались на регулярное горение покрышек в районе промышленный зоны.
- Согласно пункту 3 статьи 344 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан – Нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке, учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов – влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП. В случае, если подобные факты найдут свое подтверждение, будет проведена официальная проверка и по ее итогам будут приняты соответствующие меры. Достаточно, если поступит официальное заявление. То есть, экологи вправе проверять факт сжигания автопокрышек и принять соответствующие меры, - пояснили в департаменте экологии Мангистауской области.
Напомним, ранее жители Актау жаловались на регулярное горение покрышек в районе промышленный зоны.
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