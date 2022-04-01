В Актау пропали две девочки

Фото мамы девочек
Последний раз Марину и Маргариту Абзалиловых видели в 4 микрорайоне Актау, возле магазина «Глория».
- Они перестали выходить на связь в 15:35. С тех пор телефоны обеих отключены. Едем писать заявление в полицию, - сообщила Валерия Абзалилова, мама девочек.
Для тех, кому что либо известно, просьба обратиться по телефонам: 8701 139 39 56; 8 777 204 18 62.
По предварительным данным пропавшего ранее 7-летнего Эмиля Сухамлинова полицейские нашли. Редакция ожидает официальную информацию.
- Они перестали выходить на связь в 15:35. С тех пор телефоны обеих отключены. Едем писать заявление в полицию, - сообщила Валерия Абзалилова, мама девочек.
Для тех, кому что либо известно, просьба обратиться по телефонам: 8701 139 39 56; 8 777 204 18 62.
По предварительным данным пропавшего ранее 7-летнего Эмиля Сухамлинова полицейские нашли. Редакция ожидает официальную информацию.
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