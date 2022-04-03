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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:31

Просмотров: 845

Тяп-ляп и опять ремонт! Балюстрада рассыпается на набережной Актау

Внешний вид балюстрады в плачевном состоянии. На ограждении отваливается плитка, осыпается бетон и краска. У горожан вызывает сомнение, что материалы применявшиеся при установке объекта, были качественными и в нужном объеме.

Фото местной жительницы Татьяны
Как говорит местная жительница Татьяна, она часто приходит на набережную полюбоваться морем, но всю картину портит облезлая балюстрада.

- Во-первых, ограждение грязное, во-вторых, осыпается. Кажется , что в бетоне нет цемента, а краска разбавлена водой. Зачем здесь нужен этот позор строительства? - спрашивает женщина.


В городской администрации сообщили, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству, которые будут проводиться поэтапно.

Тяп-ляп и опять ремонт! Балюстрада рассыпается на набережной Актау


Рабочие на начальном этапе начали восстанавливать тротуарную плитку.

Тяп-ляп и опять ремонт! Балюстрада рассыпается на набережной Актау

Тяп-ляп и опять ремонт! Балюстрада рассыпается на набережной Актау



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:43
начали восстанавливать тротуарную плитку.


На предпоследнем фото "До" и "После" (где стоит решётка на водостоке)--вы считаете что это законченная работа? (раз написано "После") Там же дыры! Кто вообще принимает эти работы?
 
 

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