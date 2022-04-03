Тяп-ляп и опять ремонт! Балюстрада рассыпается на набережной Актау

- Во-первых, ограждение грязное, во-вторых, осыпается. Кажется , что в бетоне нет цемента, а краска разбавлена водой. Зачем здесь нужен этот позор строительства? - спрашивает женщина.

Как говорит местная жительница Татьяна, она часто приходит на набережную полюбоваться морем, но всю картину портит облезлая балюстрада.В городской администрации сообщили, что в настоящее время ведутся работы по благоустройству, которые будут проводиться поэтапно.Рабочие на начальном этапе начали восстанавливать тротуарную плитку.