Мангистау накрыла пыльная буря









В социальных сетях жители Мангистау делятся видео с пыльной бурей. На кадрах видео видно, как сильные порывы ветра, поднимающие песок и пыль в воздух, значительно осложнили жизнь водителям.Автовладельцы в социальных сетях просят всех участников движения быть осторожными. По их словам, из-за пыльной бури на дорогах наблюдается нулевая видимость.Информации о закрытии дорог в регионе пока не поступало.