Назначен новый аким Мунайлинского района Мангистауской области

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Ержан Кумискалиев окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Юриспруденция».



Трудовой путь начал с должности преподавателя истории и права, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №3 г. Жанаозен.



С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики, начальником управления, заместителем начальника управлении внутренней политики Мангистауской области.



С 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Каракиянского района.



С 2019 по 2021 годы работал руководителем управления внутренней политики Мангистауской области.



С 11 февраля 2021 года по настоящее время - заместителем акима Мунайлинского района Мангистауской области.