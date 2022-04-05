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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 2129

Назначен новый аким Мунайлинского района Мангистауской области

Сегодня, 5 апреля, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам маслихата Мунайлинского района кандидатуру на пост акима, согласованную с администрацией Президента РК. Новым кандидатом на пост акима стал Ержан Кумискалиев. Депутаты поддержали кандидатуру.

Фото пресс-службы ведомства
Ержан Кумискалиев окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал с должности преподавателя истории и права, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №3 г. Жанаозен.

С 2008 по 2016 годы работал главным специалистом департамента внутренней политики, начальником управления, заместителем начальника управлении внутренней политики Мангистауской области.

С 2016 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Каракиянского района.

С 2019 по 2021 годы работал руководителем управления внутренней политики Мангистауской области.

С 11 февраля 2021 года по настоящее время - заместителем акима Мунайлинского района Мангистауской области.



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