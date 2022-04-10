«Звёздное небо» стало пугать жителей Актау

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Жителя Актау Карима смутила проводка декоративного освещения, повисшая со «Звёздного неба». Мужчина предупредил, что инсталляция находится под напряжением.
В городском акимате сообщили, что на сегодня все дефекты устранены.
Напомним, установкой инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group». 50-метровая достопримечательность обошлась более чем в 43 миллионе тенге.
В городском акимате сообщили, что на сегодня все дефекты устранены.
- На данном объекте всё восстановлено в рамках гарантийного срока, - заверили чиновники.
Напомним, установкой инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group». 50-метровая достопримечательность обошлась более чем в 43 миллионе тенге.