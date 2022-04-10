«Звёздное небо» стало пугать жителей Актау

- На данном объекте всё восстановлено в рамках гарантийного срока, - заверили чиновники.

Жителя Актау Карима смутила проводка декоративного освещения, повисшая со «Звёздного неба». Мужчина предупредил, что инсталляция находится под напряжением.В городском акимате сообщили, что на сегодня все дефекты устранены.Напомним, установкой инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо» занималась компания ТОО «Clover media group». 50-метровая достопримечательность обошлась более чем в 43 миллионе тенге.