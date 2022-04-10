Пьяный мужчина устроил ночной переполох в Актау

По сведениям полиции, в ночь на 10 апреля около 02:30 на пульт дежурного «102» поступило сообщение о семейном скандале в доме №30 в 33 микрорайоне.По приезду стражи порядка увидели пьяного мужчину, который заперся в своей машине ZAZ Chance. Несмотря на уговоры своих друзей, он принялся ездить по двору.Полицейские задержали нетрезвого жильца и препроводили его на медицинское освидетельствование. Результаты показали лёгкую степень алкогольного опьянения.В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).Для принятия решения материалы дела направили в административный суд.Согласно статье за данное нарушение ему грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.