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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:42

Просмотров: 3777

Пьяный мужчина устроил ночной переполох в Актау

Ночной переполох произошёл в 33 микрорайоне.

Кадр видео
По сведениям полиции, в ночь на 10 апреля около 02:30 на пульт дежурного «102» поступило сообщение о семейном скандале в доме №30 в 33 микрорайоне.

По приезду стражи порядка увидели пьяного мужчину, который заперся в своей машине ZAZ Chance. Несмотря на уговоры своих друзей, он принялся ездить по двору.

Полицейские задержали нетрезвого жильца и препроводили его на медицинское освидетельствование. Результаты показали лёгкую степень алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Для принятия решения материалы дела направили в административный суд.

Согласно статье за данное нарушение ему грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.




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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Вчера, 23:30
Как пьяный так батыр...
А презвый коян...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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cas277cas (Посетители) Вчера, 19:54
Таких надо лишать прав навечно!и 150 суток исправительных работ.
 
 

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