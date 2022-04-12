Жителей Актау предупреждают о пыльной буре

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Порывы ветра могут достичь 23 метра в секунду.



- При угрозе штормового ветра следует: провести на балконах и лоджиях ревизии. Все легкие и объемные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.