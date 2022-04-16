Поставили ультиматум: металлурги не выходят на работу в Актау

Сотрудники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» с 15 апреля приостановили свою работу, заявив, что их требования не выполняются.По словам рабочих, их средняя заработная плата составляет 90 тысяч тенге. Они хотят ее повышения до 200 тысяч.Второе требование - это обновление устаревшего оборудования на новое.Снять с должности генерального директора АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» Донгре Ананда - еще одно пожелание металлургов.Как говорят работники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau», они обращались к руководству в Темиртау. Там им сообщили, что не смогут поднять заработную плату.Они намерены обратиться в управление государственной инспекции труда Мангистауской области.