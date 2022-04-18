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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 1772

Власти Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в этом году

О том, что в этом году отменено шествие «Бессмертного полка», сообщила Ланга Черешкайте, официальный координатор «Бессмертного полка» в Мангистауской области.

Фото из архива
Власти Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» из-за возможных провокаций.

- После ряда согласований с акиматами, шествие «Бессмертного полка» решили не проводить. К сожалению, в последние дни под постами о шествии появилось много негативных комментариев и грубых высказываний. Помимо этого, пошли прямые угрозы в адрес не только официального координатора полка, но и его участников. Чтобы не создавать социальной напряжённости, мы с властями пришли к мнению, что шествие «Бессмертного полка» необходимо отменить, - сообщила Ланга Черешкайте.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая.



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Комментарии ( 11 )

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-1
  • Daulet201999
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  • ММА
 slavik (Посетители) Сегодня, 15:22
Власть и силовики показали свою беспомощность в ходе январских событий и теперь похоже без помощи сил ОДКБ не сможет разобраться с подонками, которые шлют угрозы в адрес организаторов " Бессмертного пока". КНБ чем занято?. Дрожит власть за свои заморские счета, которые могут обезжирить ихние западные партнёры, вот и придумывают сказки...
 
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 alesha (Посетители) Сегодня, 15:18
Вчера парад, сегоlня бессмертный полк , завтра снесём вечный огонь чтобы не провоцировать ??? кого ??? Где службы ? КНБ шарашкина контора..
 
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 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 15:08
Стирают нам память
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 15:05
Парад нельзя, Ветеранов почтить нельзя, Георгиевскую ленту нельзя. А 9 мая точно праздник или уже отменили?
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 15:04
Помимо этого, пошли прямые угрозы

Так буквально недавно полиция задерживала всех и вся за то что не правильно думал и причем прямо с квартиры забирали перед митингами и обвиняли в терроризме, а тут за прямые угрозы и задержать не могут.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:48
что-то напоминает, не пойму что blind
 
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 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 14:35
все по написанным сценариям как на украине, сначала националисты говорили что не надо говорить и писать, а потом все вылилось в войну и нацики победили. Где власть просто сошла на нет и там размножились в кулуарах государства люди или нелю..и которые готовы за зеленные бумаги растоптать память своих дедов, бабушек и отцов с матерями.
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 14:32
А заявление написать на тех кто угрожает?
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:31
Власти перешли на сторону противников "Бессмертного полка", и совместными усилиями они победили сторонников, участников и организаторов этой акции

Жить нужно непременно хорошо
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 14:19
Власть не хочет работать и им плевать на память погибшим на полях ВОВ, а потом они будут удивляться: откуда появляются националисты.
 
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