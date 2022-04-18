Власти Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» в этом году

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Власти Актау отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» из-за возможных провокаций.
- После ряда согласований с акиматами, шествие «Бессмертного полка» решили не проводить. К сожалению, в последние дни под постами о шествии появилось много негативных комментариев и грубых высказываний. Помимо этого, пошли прямые угрозы в адрес не только официального координатора полка, но и его участников. Чтобы не создавать социальной напряжённости, мы с властями пришли к мнению, что шествие «Бессмертного полка» необходимо отменить, - сообщила Ланга Черешкайте.
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая.
- После ряда согласований с акиматами, шествие «Бессмертного полка» решили не проводить. К сожалению, в последние дни под постами о шествии появилось много негативных комментариев и грубых высказываний. Помимо этого, пошли прямые угрозы в адрес не только официального координатора полка, но и его участников. Чтобы не создавать социальной напряжённости, мы с властями пришли к мнению, что шествие «Бессмертного полка» необходимо отменить, - сообщила Ланга Черешкайте.
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая.