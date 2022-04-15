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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 724

В Актау пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт 9 мая. На данный момент ведётся работа с городским и областным акиматами по уточнению времени, места сбора и маршрута полка. Об этом сообщила официальный координатор «Бессмертного полка» в Мангистауской области Ланга Черешкайте.

Фото из архива
Окончательная программа празднования Дня Победы ещё не утверждена, но уже известно, что шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится.

- Как и раньше, шествие будет организовано 9 мая вместе с праздничным концертом и официальной частью мероприятия. На данный момент ведётся работа с городским и областным акиматами по уточнению времени, места сбора и маршрута полка, - сообщила Ланга Черешкайте.

Подробная программа празднования будет предоставлена после утверждения.

В 2021 году из-за карантинных ограничений в Актау не проводились праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.

Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.

Около пяти тысяч жителей Актау приняли участие в акции «Бессмертный полк-2019»



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Комментарии ( 1 )

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 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:26
Вот хорошая новость! Будем обязательно!
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:57
Молодцы, это нужное дело! Нельзя, чтобы наши дети и внуки забывали о такой Великой победе и обязательно нужно рассказывать молодежи как и какой ценой досталась нам эта Победа. Я со старшим внуком хожу и в этом году пойду с портретом моего деда. https://ru.imgbb.com/



Очень правильное решение! Наше молодое поколение должно знать и не забывать своих героев!!! Мой дед геройски погиб под Ленинградом! Мои внуки всегда будут знать о его подвиге. С наступающим Праздником, Днем Великой Победы!!!
 
 

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