В Актау пройдёт шествие «Бессмертного полка»

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Окончательная программа празднования Дня Победы ещё не утверждена, но уже известно, что шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится.
- Как и раньше, шествие будет организовано 9 мая вместе с праздничным концертом и официальной частью мероприятия. На данный момент ведётся работа с городским и областным акиматами по уточнению времени, места сбора и маршрута полка, - сообщила Ланга Черешкайте.
Подробная программа празднования будет предоставлена после утверждения.
В 2021 году из-за карантинных ограничений в Актау не проводились праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.
Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.
Около пяти тысяч жителей Актау приняли участие в акции «Бессмертный полк-2019»
- Как и раньше, шествие будет организовано 9 мая вместе с праздничным концертом и официальной частью мероприятия. На данный момент ведётся работа с городским и областным акиматами по уточнению времени, места сбора и маршрута полка, - сообщила Ланга Черешкайте.
Подробная программа празднования будет предоставлена после утверждения.
В 2021 году из-за карантинных ограничений в Актау не проводились праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
А вот так проходил «Бессмертный полк» в прошлые годы.
Участниками акции «Бессмертный полк» в 2018 году стали порядка 6000 человек.
Около пяти тысяч жителей Актау приняли участие в акции «Бессмертный полк-2019»