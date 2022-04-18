Более 40 детских частных садов Актау незаконно взимали плату с родителей

Иллюстративное фото из открытых источников

Ненадлежащая работа и отсутствие подведомственного контроля со стороны уполномоченных органов в сфере образования привели к тому, что объекты дошкольного образования (детские сады) Актау систематически нарушали антимонопольное законодательство и ущемляли права граждан.



- Владельцы частных дошкольных учреждений незаконно взимали деньги с родителей за сохранность места ребёнка в период соответствующего годового отпуска. Более того, некоторые дошкольные организации требовали от родителей первоначальный взнос для принятия ребёнка в детский сад, причём эти деньги в последующем не возвращались и не шли в счёт погашения оплаты услуги. Также установлены факты взимания денежных средств без перерасчёта, даже когда ребёнок отсутствовал по уважительным причинам. Стоит отметить, что законодательно оплата предусматривает фактически оказанную услугу в дни пребывания ребёнка в учреждении, - сообщили в антимонопольном департаменте Мангистауской области.



По данным ведомства, удалось также выявить некорректное распределение и возможную экономию финансовых средств, предусмотренные на питание детей.



- Владельцы более 40 частных дошкольных образований обязаны в месячный срок устранить имеющиеся нарушения и прекратить вышеизложенную практику. В противном случае последует расследование с принятием мер антимонопольного реагирования и наложение крупного штрафа. Аналогичные меры будут приняты в отношении ответственных должностных лиц государственных органов в сфере образования. Приведение в соответствие с требованиями законодательства работы дошкольных учреждений восстановит права граждан, снизит стоимость оплаты и исключит факты неправомерных взиманий денежных средств, - отметили в ведомстве.