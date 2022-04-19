Забастовка продолжается: работодатель и работники АО «Узеньпромгеофизика» не пришли к обоюдному соглашению

Видеообращение работников АО «Узеньпромгеофизика». Кадр видео
В АО «Узеньпромгеофизика» сообщили что, руководству предприятия поступило коллективное требование по поводу повышения заработной платы на 100 процентов и значительного улучшения социальных пакетов.
- В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатель предложил повышение заработной платы на 20 процентов и дополнительный социальный пакет с учётом своих финансовых возможностей. В начале года уже повысили зарплату на 20 процентов, поэтому предложили ещё увеличить на 20 процентов. А также предложено несколько пунктов по премированию на праздники. С данным предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением, были категоричны в своих требованиях с явной целью довести дело до забастовки, - рассказали в АО «Узеньпромгеофизика».
В компании отметили, что АО «Узеньпромгеофизика» является сервисным предприятием, и зарплата сотрудников зависит от выполненного объёма работ.
- Средняя заработная плата за 2021 год выросла с 323 тысячи тенге до 380 тысяч тенге (на 17 процентов), не взирая на ограничительные меры, связанные с пандемией и значительное снижение объёма работ. На 2022 год планируется повышение заработной платы (окладов) на 20 процентов, и увеличение физического объёма работ, что позволит увеличить планируемую среднюю заработную плату по предприятию до 420 тысяч тенге. Невысокий рост заработной платы связан с регулярными забастовками организаций заказчиков АО «ОМГ», ТОО «Бургылау», ТОО «МФС», что абсолютно не принимается во внимание персоналом компании, - рассказали в компании.
На сегодняшний день идёт четвёртый день забастовки, проведение которой непосредственно поддерживают 80 человек из 200 сотрудников.
Напомним, геофизики вышли на мирную забастовку в Жанаозене. Они требуют повысить им зарплату на 100 процентов, а также выдавать 13-ую зарплату.
- В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатель предложил повышение заработной платы на 20 процентов и дополнительный социальный пакет с учётом своих финансовых возможностей. В начале года уже повысили зарплату на 20 процентов, поэтому предложили ещё увеличить на 20 процентов. А также предложено несколько пунктов по премированию на праздники. С данным предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением, были категоричны в своих требованиях с явной целью довести дело до забастовки, - рассказали в АО «Узеньпромгеофизика».
В компании отметили, что АО «Узеньпромгеофизика» является сервисным предприятием, и зарплата сотрудников зависит от выполненного объёма работ.
- Средняя заработная плата за 2021 год выросла с 323 тысячи тенге до 380 тысяч тенге (на 17 процентов), не взирая на ограничительные меры, связанные с пандемией и значительное снижение объёма работ. На 2022 год планируется повышение заработной платы (окладов) на 20 процентов, и увеличение физического объёма работ, что позволит увеличить планируемую среднюю заработную плату по предприятию до 420 тысяч тенге. Невысокий рост заработной платы связан с регулярными забастовками организаций заказчиков АО «ОМГ», ТОО «Бургылау», ТОО «МФС», что абсолютно не принимается во внимание персоналом компании, - рассказали в компании.
На сегодняшний день идёт четвёртый день забастовки, проведение которой непосредственно поддерживают 80 человек из 200 сотрудников.
Напомним, геофизики вышли на мирную забастовку в Жанаозене. Они требуют повысить им зарплату на 100 процентов, а также выдавать 13-ую зарплату.