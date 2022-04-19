Работники предприятия по производству стальных труб требуют повысить им зарплату

В видеообращении сотрудников компании «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» говорится о том, что переговоры с руководством предприятия оказались безрезультативными.- Обращаемся к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Требуем поднять нашу заработную плату в связи с тем, что цены на продукты растут, - отметили протестующие.АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» входит в состав трубного управления компании «АрселорМиттал». Компания специализируется на производстве стальных труб нефтегазового сортамента, а также для строительства магистральных водоводов, теплотрасс и пульпо/шламопроводов используемых в горнодобывающей промышленности.