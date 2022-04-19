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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 348

Работники предприятия по производству стальных труб требуют повысить им зарплату

Работники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» заявили о том, что они вынуждены выйти на забастовку, так как их требование - поднять зарплату, никто не выполняет. Сотрудники предприятия записали видеообращение к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву.

Кадр с видеоролика
В видеообращении сотрудников компании «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» говорится о том, что переговоры с руководством предприятия оказались безрезультативными.

- Обращаемся к акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Требуем поднять нашу заработную плату в связи с тем, что цены на продукты растут, - отметили протестующие.



АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» входит в состав трубного управления компании «АрселорМиттал». Компания специализируется на производстве стальных труб нефтегазового сортамента, а также для строительства магистральных водоводов, теплотрасс и пульпо/шламопроводов используемых в горнодобывающей промышленности.



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