Держат Оразу и спят на уроках: В управлении образования Мангистау прокомментировали скандальное видео





В социальных сетях активно обсуждается видео, на котором учительница возмущена сонным состоянием учеников из-за того, что они держат Оразу.- Здравствуйте, уважаемые родители. Вот эти все дети держат Оразу. В итоге они не учатся, вот так приходят и лежат. Если они вот так лежат, тогда пусть воздерживаются от Оразы. В первую очередь, пусть занимаются учёбой, - сказала автор видео.В управлении образования Мангистауской области сообщили, что они провели мониторинг, и им не удалось найти никаких подтверждений тому, что видео снято в Актау.- В публикации говорится, что видео снято в Актау, однако никаких подтверждающих сведений об этом нет. Также ранее распространялась аудиозапись. В ней указывалось имя преподавателя. В Мангистау такого учителя нет, - прокомментировали в управлении образования Мангистауской области.