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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 1687

Держат Оразу и спят на уроках: В управлении образования Мангистау прокомментировали скандальное видео

Спящих во время урока школьников сняла на видео учительница одной из школ. Видео распространяется в пабликах Актау. Женщина, которая является автором ролика, утверждает, что ученики пребывают на занятиях в сонном состоянии из-за того, что держат Оразу. В управлении образования Мангистауской области сообщили, что не нашли подтверждений тому, что видео снято на территории Актау, как это говорится в описании к видеоролику.

Кадр видеоролика
В социальных сетях активно обсуждается видео, на котором учительница возмущена сонным состоянием учеников из-за того, что они держат Оразу.

- Здравствуйте, уважаемые родители. Вот эти все дети держат Оразу. В итоге они не учатся, вот так приходят и лежат. Если они вот так лежат, тогда пусть воздерживаются от Оразы. В первую очередь, пусть занимаются учёбой, - сказала автор видео.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что они провели мониторинг, и им не удалось найти никаких подтверждений тому, что видео снято в Актау.

- В публикации говорится, что видео снято в Актау, однако никаких подтверждающих сведений об этом нет. Также ранее распространялась аудиозапись. В ней указывалось имя преподавателя. В Мангистау такого учителя нет, - прокомментировали в управлении образования Мангистауской области.





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Комментарии ( 4 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:18
Ораза или компьютер - все одно - спрос с родителей должен быть.
Как допоздна нельзя разрешать детям к компы/сотки/книги залипать, так же и голодовка в течение дня растущему организму противопоказана.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 17:22
А Ораза ли тому виной? Сейчас деточки сидят за компьютером до 4-5 ночи а в итоге спят на уроках
 
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  • синдбад
  • Око
  • Ermyndo
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 17:08
Думаю, подобная ситуация не только в школах, но и на работе, то есть, многие взрослые на своих рабочих местах такие же сонные. Не хотелось бы лететь в самолёте, управляемом пилотом в таком вот состоянии... или попасть на операционный стол к нейрохирургу, например...
 
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Око (Посетители) Сегодня, 16:43
да не может быть. Чтобы так открыто и показательно. Возможно это перемена. Явно не весь класс в кабинете.

всё вижу
 
 

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